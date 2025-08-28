«Евротройка» начала восстанавливать санкции против Ирана Reuters: Британия, Франция и Германия начали восстановление санкций против Ирана

Страны «Евротройки», в число которых входят Великобритания, Франция и Германия, начали процесс восстановления санкций против Ирана, сообщило агентство Reuters. Их решение связано с провалом переговоров по ядерной программе исламской республики.

Агентство отметило, что представители «Евротройки» уже направили письмо по этому вопросу в Совет Безопасности ООН. При этом страны группы готовы продолжить переговоры с Ираном до конца сентября.

Ранее Великобритания, Франция и ФРГ направляли письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу о готовности возобновить санкции против Ирана. Они намереваются снова ввести ограничения в том случае, если Тегеран не согласится на условия по ядерной программе до конца августа 2025 года. Иранская сторона в лице замглавы МИД Казема Гариб-Абади уже предупредила о готовности ответить на такие шаги.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести новые удары по ядерным объектам Ирана, «если это будет необходимо». С таким заявлением президент США выступил после высказываний министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Аракчи об ущербе после предыдущей атаки.