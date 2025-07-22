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22 июля 2025 в 08:08

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по ядерным объектам

Трамп: США нанесут новые удары по ядерным объектам Ирана при необходимости

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США готовы нанести новые удары по ядерным объектам Ирана, «если это будет необходимо», написал в соцсети Truth Social американский лидер Дональд Трамп. С таким заявлением президент США выступил после высказываний министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Аракчи об ущербе после предыдущей атаки.

Министр иностранных дел Аббас Аракчи об иранских ядерных объектах: «Повреждения очень серьезные, они разрушены». Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если будет необходимо! — написал Трамп.

Ранее представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи сообщил, что новый раунд переговоров между Ираном и странами «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия) состоится 25 июля в Стамбуле. Стороны будут общаться по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы.

Переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел. Иранскую делегацию возглавят Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади. Это будет очередная попытка сторон найти пути восстановления СВПД после выхода США из соглашения в 2018 году.

США
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Дональд Трамп
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