Иран согласился на новые переговоры по ядерной программе

Иран согласился на новые переговоры по ядерной программе Тегеран согласился на переговоры с Лондоном, Парижем и Берлином 25 июля

Новый раунд переговоров между Ираном и странами «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия) состоится 25 июля в Стамбуле, сообщил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи. Стороны будут общаться по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы.

В ответ на запрос европейских стран Иран согласился провести новый раунд переговоров с тремя европейскими участниками Совместного всеобъемлющего плана действий, — заявил дипломат в комментарии иранскому государственному телевидению.

Переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел. Иранскую делегацию возглавят Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади. Это будет очередная попытка сторон найти пути восстановления СВПД после выхода США из соглашения в 2018 году.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял в Кремле Али Лариджани — старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Лариджани довел до российского руководства оценки ситуации на Ближнем Востоке и рассказал о ядерной программе Исламской Республики.