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20 июля 2025 в 16:24

В Кремле объявили о важной встрече с участием Путина

Песков: Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял в Кремле Али Лариджани — старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Лариджани довел до российского руководства оценки ситуации на Ближнем Востоке и рассказал о ядерной программе Исламской Республики.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. <...> Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы, — сказал Песков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что армия США уничтожит новые ядерные объекты Ирана, если Тегеран решится на их строительство. По его словам, все три атомных комплекса, существовавшие на иранской территории, были разрушены ударами ВВС Соединенных Штатов.

До этого американские журналисты заявили, что авиации США удалось уничтожить всего лишь один из трех иранских ядерных объектов в ходе ударов. По их словам, разработки в рамках ядерной программы в этом комплексе были отодвинуты сильно назад, однако в двух других работа может продолжиться в течение нескольких месяцев при желании Тегерана.

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