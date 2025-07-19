Трамп сделал грозное предупреждение Ирану по ядерным объектам

Армия США уничтожит новые ядерные объекты Ирана, если Тегеран решится на их строительство, заявил американский лидер Дональд Трамп в своей публикации в социальной сети The Truth Social. По его словам, все три атомных комплекса, существовавшие на иранской территории, были разрушены ударами ВВС Соединенных Штатов.

Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать, — отметил глава Белого дома.

Ранее американские журналисты заявили, что авиации США удалось уничтожить всего лишь один из трех иранских ядерных объектов в ходе ударов. По их словам, разработки в рамках ядерной программы в этом комплексе были отодвинуты сильно назад, однако в двух других работа может продолжиться в течение нескольких месяцев при желании Тегерана.

Кроме того, источник в сфере безопасности Ирана заявил, что американские власти прекрасно осознают сохранность ядерной программы. По его словам, она не была уничтожена полностью.