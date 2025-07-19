Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 16:36

Трамп сделал грозное предупреждение Ирану по ядерным объектам

Трамп пообещал разрушить новые ядерные объекты Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Армия США уничтожит новые ядерные объекты Ирана, если Тегеран решится на их строительство, заявил американский лидер Дональд Трамп в своей публикации в социальной сети The Truth Social. По его словам, все три атомных комплекса, существовавшие на иранской территории, были разрушены ударами ВВС Соединенных Штатов.

Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать, — отметил глава Белого дома.

Ранее американские журналисты заявили, что авиации США удалось уничтожить всего лишь один из трех иранских ядерных объектов в ходе ударов. По их словам, разработки в рамках ядерной программы в этом комплексе были отодвинуты сильно назад, однако в двух других работа может продолжиться в течение нескольких месяцев при желании Тегерана.

Кроме того, источник в сфере безопасности Ирана заявил, что американские власти прекрасно осознают сохранность ядерной программы. По его словам, она не была уничтожена полностью.

Иран
США
иранская ядерная программа
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Китайский гимнаст рухнул с высоты на глазах публики московского цирка
Назначенный месяц назад тренер «Сочи» покинул пост
На Украине заявили о самой адской ночи из-за атак ВС России
Педофилы, мошенники, террористы: чем опасен Roblox, как защитить детей?
Трамп сделал грозное предупреждение Ирану по ядерным объектам
На встречу с Овечкиным выстроилась огромная очередь
Легендарная олимпийская чемпионка умерла в 44 года
Рогов раскрыл подробности пожара вблизи ЗАЭС
В России запретят сатанизм и язычество? Причины, кто против, мнение РПЦ
«Парень мог погибнуть»: Сальдо рассказал о сложившем оружие раненом бойце
В ЕС озвучили рекордные цифры по экспорту европейских вин в Россию
Германия собирается отказаться от политики «открытых дверей»
Российская ПВО сбила 14 дронов ВСУ за 3,5 часа
Антонов вышел на связь после сообщений о блокировке счетов
«По заповедям Христа»: 90-летний актер Ливанов обозначил свои правила жизни
Полковника рассмешили переданные ВСУ «железные гробы» на гусеницах
Разъяренный украинец разогнал лопатой сотрудников ТЦК и попал на видео
Во Франции предложили неожиданный план по решению украинского конфликта
В США раскрыли рекордные масштабы продвижения ВС России
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
Регионы

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.