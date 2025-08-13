«Евротройка» может возобновить санкции против Ирана FT: Великобритания, Франция и Германия готовы возобновить санкции против Ирана

Великобритания, Франция и Германия («евротройка») официально уведомили ООН о готовности возобновить санкции против Ирана, сообщает Financial Times со ссылкой на письмо, направленное генсеку организации Антониу Гутерришу. Это произойдет в том случае, если Тегеран не согласится на условия по ядерной программе до конца августа 2025 года.

Мы дали ясно понять, что если Иран не захочет достичь дипломатического решения (ядерного вопроса) до конца августа 2025 года, или не воспользуется возможностью продления, «евротройка» готова запустить снэпбек, — говорится в документе, подписанном министрами иностранных дел трех стран.

Иранская сторона в лице замглавы МИД Казема Гариб-Абади уже предупредила о готовности ответить на такие шаги. В публикации говорится, что Тегеран также заручился поддержкой России и Китая, которые выступают против восстановления санкций. В качестве крайней меры иранские законодатели подготовили законопроект о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом свергнуть действующий режим, пообещав в случае успеха технологическую помощь в решении проблемы водоснабжения. В видеообращении он обвинил власти Ирана в провале «двенадцатидневной войны» и ущемлении прав граждан.