Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 07:35

«Евротройка» может возобновить санкции против Ирана

FT: Великобритания, Франция и Германия готовы возобновить санкции против Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Великобритания, Франция и Германия («евротройка») официально уведомили ООН о готовности возобновить санкции против Ирана, сообщает Financial Times со ссылкой на письмо, направленное генсеку организации Антониу Гутерришу. Это произойдет в том случае, если Тегеран не согласится на условия по ядерной программе до конца августа 2025 года.

Мы дали ясно понять, что если Иран не захочет достичь дипломатического решения (ядерного вопроса) до конца августа 2025 года, или не воспользуется возможностью продления, «евротройка» готова запустить снэпбек, — говорится в документе, подписанном министрами иностранных дел трех стран.

Иранская сторона в лице замглавы МИД Казема Гариб-Абади уже предупредила о готовности ответить на такие шаги. В публикации говорится, что Тегеран также заручился поддержкой России и Китая, которые выступают против восстановления санкций. В качестве крайней меры иранские законодатели подготовили законопроект о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом свергнуть действующий режим, пообещав в случае успеха технологическую помощь в решении проблемы водоснабжения. В видеообращении он обвинил власти Ирана в провале «двенадцатидневной войны» и ущемлении прав граждан.

Иран
санкции
Европа
условия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестованы фигуранты дела о махинациях против экс-главы ВС Адыгеи
Прощание с Иваном Краско: онлайн-трансляция
«С честью, достоинством»: Риттер о действиях России в зоне СВО
Защита объяснила суду отъезд экс-замглавы Химок за границу
Белгородская область попала под удар украинских беспилотников
«Спартак» и ЦСКА уступили соперникам в сериях пенальти на Кубке России
Самые быстрые малосольные огурцы! Хрустят уже через 2 часа
Стало известно о новой схеме обмана детей мошенниками
«Это просто агония»: во Франции заявили об ударе Трампа по Евросоюзу
Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски
Россиянам раскрыли, можно ли наказать соседей за запах еды из квартиры
В США раскрыли мнение чиновников касаемо визита Путина на Аляску
«Ураган» смел командный пункт ВСУ: новости СВО к утру 13 августа
Как защитить огород от дождей и холодов в августе: cоветы опытных садоводов
Успенский пост 14 августа: трогательные открытки с поздравлениями
Военные из КНР вытеснили американский эсминец в Южно-Китайском море
«Евротройка» может возобновить санкции против Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 августа
Юрист ответил, в каком случае велосипедисты могут получить штраф
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.