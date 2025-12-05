ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 20:45

«Дуракам закон не писан»: постпредство РФ о планах ЕК насчет активов России

Постпредство: планы экспроприации активов России противоречат нормам Евросоюза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Планы Еврокомиссии об экспроприации российских активов противоречат не только международному праву, но и нормам самого Евросоюза, заявили в постоянном представительстве России при ЕС. В комментарии дипмиссии отмечается, что эта инициатива направлена на спонсирование «проворовавшегося» руководства Украины и затягивание конфликта. Дипломаты также добавили, что в данном контексте можно лишь вспомнить поговорку «дуракам закон не писан».

Подталкивая страны ЕС к краже иностранных государственных активов с настойчивостью, не достойной подражания, евробюрократия стремится продолжить спонсирование проворовавшегося киевского режима, затянуть вооруженный конфликт на Украине и помешать мирному процессу, — подчеркнули в постпредстве.

Ранее генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что инициатива Еврокомиссии по конфискации замороженных российских активов несет серьезные юридические и финансовые риски. По ее оценке, этот план является нереалистичным и может даже привести к банкротству самой компании.

Еврокомиссия
постпредства
Евросоюз
российские активы
