17 сентября 2025 в 01:52

Россию предупредили о грядущих провокациях Европы

Экс-разведчик Ледвидж: слабая Европа готовит жуткие провокации против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западная Европа из-за своей военной слабости будет планировать все более опасные провокации против России, заявил в эфире YouTube-канала UATV English экс-офицер британской разведки преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж. Их цель — втянуть США в прямое военное противостояние.

По мнению эксперта, Соединенные Штаты не станут напрямую вмешиваться в конфликт и рисковать своими солдатами ради Украины или Европы. Исключением может стать лишь вопиющий инцидент. Именно поэтому, считает Ледвидж, провокации будут продолжаться.

Разного рода провокации будут продолжаться, например, террористические акты. При этом, возможно, они даже станут более ужасающими, потому что Западная Европа довольно слаба, — отметил он.

В одиночку европейские страны, учитывая нынешнее состояние их армий, неспособны противостоять России. Это и толкает их на отчаянные шаги, резюмировал эксперт.

Ранее посольство РФ в Лондоне сообщило, что МИД Великобритании не смог предоставить послу России в королевстве Андрею Келину доказательства причастности российских военных к запуску беспилотников в воздушное пространство Польши. Дипломата вызвали в британское внешнеполитическое ведомство 15 сентября.

Евросоюз
США
Россия
провокации
