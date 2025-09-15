Британия не смогла доказать причастность России к инциденту с БПЛА в Польше

МИД Великобритании не смог предоставить послу России в королевстве Андрею Келину доказательства причастности российских военных к запуску беспилотников в воздушное пространство Польши, сообщило диппредставительство РФ. Посла вызвали в британское внешнеполитическое ведомство 15 сентября, передает ТАСС.

Был заявлен формальный протест в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве Польши. Поинтересовались у британцев наличием каких-либо доказательств того, что беспилотники запущены российскими военными. Их не оказалось, — сказано в сообщении.

При этом в посольстве подчеркнули, что РФ не заинтересована в эскалации напряженности в отношениях с Польшей или НАТО в целом. Там заметили, что в дальнейшем раздувании «милитаристской антироссийской истерии заинтересован Киев и его спонсоры», именно они и являются зачинщиками провокации с БПЛА.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вторжении якобы российских дронов в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Он отметил, что у Варшавы один враг, и он находится на востоке. Глава правительства добавил, что часть дронов, нарушивших воздушное пространство страны, прилетели с территории Белоруссии.