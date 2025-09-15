Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 17:12

Британия не смогла доказать причастность России к инциденту с БПЛА в Польше

Посольство: Лондон не предоставил доказательств пуска БПЛА в Польшу военными РФ

Полиция и военная полиция фиксируют части поврежденного объекта, сбитого польскими властями, на месте происшествия в Вогине, Польша Полиция и военная полиция фиксируют части поврежденного объекта, сбитого польскими властями, на месте происшествия в Вогине, Польша Фото: AP/ТАСС

МИД Великобритании не смог предоставить послу России в королевстве Андрею Келину доказательства причастности российских военных к запуску беспилотников в воздушное пространство Польши, сообщило диппредставительство РФ. Посла вызвали в британское внешнеполитическое ведомство 15 сентября, передает ТАСС.

Был заявлен формальный протест в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве Польши. Поинтересовались у британцев наличием каких-либо доказательств того, что беспилотники запущены российскими военными. Их не оказалось, — сказано в сообщении.

При этом в посольстве подчеркнули, что РФ не заинтересована в эскалации напряженности в отношениях с Польшей или НАТО в целом. Там заметили, что в дальнейшем раздувании «милитаристской антироссийской истерии заинтересован Киев и его спонсоры», именно они и являются зачинщиками провокации с БПЛА.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вторжении якобы российских дронов в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Он отметил, что у Варшавы один враг, и он находится на востоке. Глава правительства добавил, что часть дронов, нарушивших воздушное пространство страны, прилетели с территории Белоруссии.

Россия
Великобритания
посольства
Польша
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.