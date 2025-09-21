Евросоюз не собирается учитывать интересы РФ при разработке гарантий безопасности для Киева, заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, европейские страны готовы к эскалации на Украине, передает газета The Guardian.
Политик пояснил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между Россией и Киевом. При этом Стубб выразил уверенность, что у РФ не будет права вето в отношении их формата.
Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом, – сказал президент Финляндии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Европа хочет сформулировать гарантии безопасности для Украины в продолжение конфликта с Россией. Он подчеркнул, что указанные гарантии Киеву обсуждаются без учета мнения Москвы, значит, эти гарантии безопасности хотят сформулировать в поддержку продолжения конфликта.
До этого он отметил, что Москва и Вашингтон планируют организовать дополнительные контакты по теме Украины. Он напомнил, как расстались стороны после встрече в Анкоридже. Россия приняла логику президента США Дональда Трампа, отметил Лавров.