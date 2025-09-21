Стубб раскрыл позицию Европы по поводу интересов России по Украине Стубб: Европа не собирается учитывать интересы России по Украине

Евросоюз не собирается учитывать интересы РФ при разработке гарантий безопасности для Киева, заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, европейские страны готовы к эскалации на Украине, передает газета The Guardian.

Политик пояснил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между Россией и Киевом. При этом Стубб выразил уверенность, что у РФ не будет права вето в отношении их формата.

Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом, – сказал президент Финляндии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Европа хочет сформулировать гарантии безопасности для Украины в продолжение конфликта с Россией. Он подчеркнул, что указанные гарантии Киеву обсуждаются без учета мнения Москвы, значит, эти гарантии безопасности хотят сформулировать в поддержку продолжения конфликта.

До этого он отметил, что Москва и Вашингтон планируют организовать дополнительные контакты по теме Украины. Он напомнил, как расстались стороны после встрече в Анкоридже. Россия приняла логику президента США Дональда Трампа, отметил Лавров.