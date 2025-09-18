Лавров дал надежду на дополнительные контакты по Украине Лавров заявил, что у России и США будут дополнительные контакты по Украине

Москва и Вашингтон планируют организовать дополнительные контакты по теме Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В интервью «Большой игре» на Первом канале он напомнил, как расстались стороны после встрече в Анкоридже. Россия приняла логику президента США Дональда Трампа, отметил Лавров.

Я думаю, что будут у нас дополнительные контакты, потому что мы расстались на том, что в Анкоридже мы приняли ту логику, которую продвигал Дональд Трамп на основе понимания первопричин, на основе понимания нашей позиции, — уточнил министр.

Глава МИД указал, что американский лидер не опровергал своей позиции. Также, по словам Лаврова, Трамп пообещал советоваться со своими союзниками.

Ранее министр отметил, что президент США после саммита на Аляске изменил свою позицию по Украине и начал говорить не про ультиматум, а про долгосрочное урегулирование. Лавров оценил, как Вашингтон продолжает придерживаться этой линии.

По мнению Лаврова, США понимают реалии на Украине, которые складываются не из желания «оттяпать» территорию. Министр объяснил, что ситуацию определяет проживание в этой стране людей, чьи права «были законодательно уничтожены».