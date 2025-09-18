Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 15:27

Лавров рассказал о смене риторики Трампа

Лавров: Трамп сменил тон с ультиматумов на долгосрочное урегулирование

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По завершении саммита на Аляске президент США Дональд Трамп изменил свою позицию и начал говорить не об ультиматуме, а о долгосрочном урегулировании конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Он подчеркнул, что США продолжают придерживаться этой линии.

То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое регулирование, — это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли, — прокомментировал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Киев препятствует усилиям США по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что в Вашингтоне понимают необходимость решения кризиса через устранение его первопричин, но украинские власти активно саботируют эту стратегию американской администрации.

До этого глава МИД также заявил, что Россия выступает за глобальное соглашение по Украине. По его мнению, перемирие и другие договоренности неэффективны. Лавров отвергает возможность перемирия, напоминая о подписанных в 2014 году соглашениях при посредничестве ЕС, которые были проигнорированы Киевом.

