18 сентября 2025 в 16:12

Лавров раскрыл, зачем ЕС хочет сформулировать гарантии безопасности Киеву

Лавров: гарантии безопасности Киеву нужны Европе для продолжения конфликта с РФ

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Европа хочет сформулировать гарантии безопасности для Украины в продолжение конфликта с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что указанные гарантии Киеву обсуждаются без учета мнения Москвы. Интервью главы российского внешнеполитического ведомства Первому каналу публикует сайт МИД РФ.

Европа <...> сконцентрировалась на выработке гарантий безопасности Украине, обсуждаемых без Российской Федерации. А если ты обсуждаешь что-то, касающееся безопасности одного воюющего государства без другого воюющего государства, значит ты хочешь эти гарантии безопасности сформулировать в поддержку продолжения войны против соседа, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Москва и Вашингтон планируют организовать дополнительные контакты по теме Украины. Он напомнил, как расстались стороны после встрече в Анкоридже. Россия приняла логику президента США Дональда Трампа, отметил Лавров.

До этого министр отметил, что президент США после саммита на Аляске изменил свою позицию по Украине и начал говорить не об ультиматуме, а о долгосрочном урегулировании. Лавров оценил, как Вашингтон продолжает придерживаться этой линии.

Россия
Украина
Европа
Сергей Лавров
