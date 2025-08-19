Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 04:13

Зеленский впервые решил не настаивать на прекращении огня

Зеленский после беседы с Трампом впервые решил не настаивать на прекращении огня

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров. Он отметил, что нужно просто «встретиться и подумать», выступление политика транслировал YouTube-канал его офиса.

Если Украина начнет ставить какие-то условия относительно встречи, глобальные, то у русских появятся сто условий. Считаю, что без каких-либо условий стоит встретиться и подумать, — сказал Зеленский.

Известно, что Зеленский перед поездкой в Вашингтон выдвинул Трампу ультиматум, заявив, что любые условия в рамках мирного урегулирования будут отвергнуты без прекращения боевых действий. Таким образом украинский лидер «поднял ставки» и отправился в Белый дом с жесткими требованиями.

Однако источники сообщили, что президент США может пойти на полный отказ от помощи Украине в случае, если Зеленский не согласится на его условия. По их сведениям, глава Белого дома собирается усилить давление на украинского лидера после переговоров с европейскими руководителями.

