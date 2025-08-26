Военэксперт объяснил, почему ракету «Циркон» прозвали убийцей

Российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» прозвали убийцей авианосцев из-за практически полной невозможности перехвата и неуязвимости, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, высокая скорость и хорошая маневренность позволяют наносить внезапные удары по целям.

«Циркон» создавался для борьбы с авианосцами, как их убийца, но в последнее время ракету стали также применять и по наземным целям. На сегодняшний день благодаря тому, что «Циркон» не только имеет такую большую скорость, но и маневрирует, перехватить его практически невозможно. Благодаря гиперзвуковым ракетам, которые применяются с морской акватории, можно ударить внезапно, — сказал Кнутов.

Ранее военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт заявил, что российский фрегат «Адмирал Амелько» проекта 22350 лишил сна и покоя американских стратегов. По его словам, спуск корабля усиливает позиции России на море. Фрегат оснащен 24 универсальными пусковыми установками для ракет «Калибр», «Оникс», «Циркон» и «Ответ».