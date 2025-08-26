Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 11:48

Военэксперт объяснил, почему ракету «Циркон» прозвали убийцей

Военэксперт Кнутов: ракету «Циркон» прозвали убийцей из-за неуязвимости

Корабельная ракета «Циркон» Корабельная ракета «Циркон» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» прозвали убийцей авианосцев из-за практически полной невозможности перехвата и неуязвимости, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, высокая скорость и хорошая маневренность позволяют наносить внезапные удары по целям.

«Циркон» создавался для борьбы с авианосцами, как их убийца, но в последнее время ракету стали также применять и по наземным целям. На сегодняшний день благодаря тому, что «Циркон» не только имеет такую большую скорость, но и маневрирует, перехватить его практически невозможно. Благодаря гиперзвуковым ракетам, которые применяются с морской акватории, можно ударить внезапно, — сказал Кнутов.

Ранее военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт заявил, что российский фрегат «Адмирал Амелько» проекта 22350 лишил сна и покоя американских стратегов. По его словам, спуск корабля усиливает позиции России на море. Фрегат оснащен 24 универсальными пусковыми установками для ракет «Калибр», «Оникс», «Циркон» и «Ответ».

ракеты
Россия
вооружение
оружие
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росавиации отреагировали на инцидент с бортом Air China
«Проповедует ненависть»: депутат об уроках истории «Азова» на Украине
Мужчина скончался в больнице после атаки украинских БПЛА
Лишенный звания генерала Попов раскрыл, при каком условии пойдет на СВО
Эпидемиолог Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм «Стратус»
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Военэксперт ответил, что ждет бойцов ВСУ в котле под Северском
Сын альпинистки Наговицыной вышел с позитивным прогнозом
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.