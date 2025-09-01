День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 20:30

Легкий и скорострельный: чем уникален новый автомат АМ-17 от «Калашникова»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Концерн «Калашников» изготовил первую опытную партию новых автоматов АМ-17, разработанных под калибр 5,45 мм. Модель успешно прошла войсковые и государственные испытания, включая использование в зоне СВО. Что это за оружие, для кого предназначено и какие преимущества даст ВС РФ — в материале NEWS.ru.

Что известно о производстве АМ-17

Концерн «Калашников» сообщил об изготовлении первой опытной партии АМ-17 (автомата малогабаритного) под патрон калибра 5,45 мм.

«Ранее автомат успешно прошел войсковые и государственные испытания. <…> При создании малогабаритного автомата были учтены все требования, предъявляемые к современному автоматическому стрелковому оружию. По результатам обратной связи в зоне специальной военной операции в изделие внесен ряд изменений», — сказано в сообщении концерна.

Отмечается, что АМ-17 готов к новым испытаниям в интересах заказчика, а все опытно-конструкторские работы по нему полностью завершены.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин считает появление нового автомата, притом в довольно короткий срок, вполне закономерным.

«Сейчас в связи с тем, что происходит, уточняется и модернизируется все. Все виды оружия, начиная от пистолета, заканчивая самыми наукоемкими и технологичными системами — лазерными и прочими. Главный критерий — боевая практика, и он дает задачи по улучшению существующих образцов или конструированию новых. Причем в достаточно короткие сроки, это сама жизнь заставляет и подгоняет. Ну, это было так и во время Великой Отечественной войны, и во время Афганской, и вот сейчас тоже», — пояснил Дандыкин NEWS.ru.

Чем уникален АМ-17

Впервые «Калашников» показал АМ-17 широкой публике на форуме «Армия-2024», хотя само оружие было разработано и тестировалось с 2018 года.

По сообщению производителей, новый автомат имеет следующие основные характеристики: калибр — 5,45 мм, применяемый патрон — 5,45 × 39, вместимость магазина — 30 патронов, темп стрельбы — 850±50 выстрелов в минуту, масса автомата без магазина, ремня и принадлежности — 2,5±0,1 кг, длина без глушителя в походном положении — 490 мм, в боевом положении — 750 мм.

Автомат малогабаритный АМ-17, разработанный концерном «Калашников» Автомат малогабаритный АМ-17, разработанный концерном «Калашников» Фото: Станислав Красильников/ТАСС

У АМ-17 есть переводчик огня на три стандартных положения: АВ — автоматический (стрельба очередями), ОД — одиночный огонь и ПР — предохранитель (в этом положении блокируется спуск и движение затвора).

Судя по представленным фотографиям, новый автомат выпускается с планкой Пикатинни по всей длине ствольной коробки, что дает удобство в размещении на нем дополнительных аксессуаров (например, оптических или коллиматорных прицелов, тактических фонарей и т. д.). Пистолетная рукоятка анатомической формы для более удобного хвата рукой выполнена из высокопрочного пластика, что облегчает вес оружия.

Параллельно с АМ-17 создавался бесшумный вариант АМБ-17, однако работы были свернуты — вместо этого АМ-17 оснастили штатным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы (ПББС). Также существуют версии АМ-7,62 под патрон 7,62 × 39 мм и «Сайга-АМ» — гражданский вариант с несъемным прикладом, стреляющий только одиночным огнем.

Изготовление малогабаритного армейского стрелкового оружия — мировой тренд. Среди зарубежных аналогов АМ-17 сравнивают с такими компактными версиями автоматов, как HK416 A5 от Heckler und Koch (Германия), SIG SG-552 (Швейцария), CZ 805 BREN A2 (Чехия) и IWI Carmel (Израиль). Источники отмечают, что отечественный автомат зачастую превосходит западные аналоги по компактности и надежности.

Зачем и для кого сделали АМ-17

По заявлению производителей, АМ-17 спроектирован в конструкторско-технологическом центре «Калашникова» по заданию военнослужащих в качестве перспективного оружия самообороны для расчетов боевой техники, а также для вооружения бойцов спецподразделений армии и сил охраны правопорядка.

Предполагается, что автомат заменит АКСУ-74, которому военнослужащие дали прозвище «Ксюха». Это вариант стандартного АК-74 со складным прикладом и укороченным стволом. Михаил Калашников разработал это оружие в 1970-х годах для вооружения танковых экипажей и летчиков, поскольку габариты кабин их техники не позволяли брать с собой полноразмерные автоматы.

Однако уменьшение габаритов за счет укорачивания ствола сказалось на точности стрельбы. Для «Ксюхи» прицельная дистанция не превышает сотни метров. По мнению Дандыкина, АМ-17 призван решить эту проблему.

Посетитель с малогабаритным автоматом АМ-17 концерна «Калашников» Посетитель с малогабаритным автоматом АМ-17 концерна «Калашников» Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

«Дело в том, что если брать АКСУ, то, конечно же, точность боя даже на близкие расстояния у него оставляет желать лучшего. Это я могу вам сказать, потому что был свидетелем — в горячих точках позднесоветских и не только. При стрельбе идет большое рассеивание очереди. И я думаю, что сейчас с АМ-17 главной проблемой была точность и кучность огня, и она, я думаю, решена», — пояснил Дандыкин.

Кроме того, отмечается, что АМ-17 может поступить на вооружение штурмовых подразделений, действующих в условиях городской застройки и на укрепленных позициях врага — в лабиринтах траншей и блиндажей. В таких ситуациях огневой контакт чаще всего происходит на коротких расстояниях — от 20 до 150 метров, и бойцам важно удобство обращения с оружием в тесных коридорах.

У АМ-17 более высокий темп стрельбы, чем у стандартных АК, что позволит российским спецназовцам и штурмовикам более эффективно подавлять врага, облегченная конструкция автомата (в среднем на 200 граммов легче АКСУ) позволит брать больший боезапас или варьировать установку дополнительных аксессуаров на оружие.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

