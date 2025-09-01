День знаний — 2025
Военэксперт оценил скорость модернизации российского оружия

Военэксперт Дандыкин: в условиях конфликта оружие обновляют в сжатые сроки

Появление нового оружия, притом в довольно короткий срок, в условиях СВО вполне закономерно, заявил NEWS.ru капитан I ранга Василий Дандыкин. Так он прокомментировал изготовление первой партии малогабаритных автоматов АМ-17 от концерна «Калашников».

Сейчас в связи с тем, что происходит, уточняется и модернизируется все. Все виды оружия, — начиная от пистолета, заканчивая самыми наукоемкими и технологичными системами, — лазерными и прочими. Главный критерий — боевая практика, и он дает задачи по улучшению существующих образцов или конструированию новых. Причем в достаточно короткие сроки, — это сама жизнь заставляет и подгоняет. Ну, это было так и во время Великой Отечественной войны, и во время Афганской, и вот сейчас тоже, — пояснил Дандыкин.

По его словам, новый автомат должен прийти на смену АКСУ-74 и решить проблему с низкой точностью стрельбы из укороченного оружия.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» изготовил первую партию новых автоматов АМ-17, разработанных под калибр 5,45 мм. Модель успешно прошла войсковые и государственные испытания, включая использование в зоне СВО.

По результатам использования в боевых условиях в автомат были внесены улучшения. В компании подчеркнули, что это автоматическое оружие может стать эффективным средством самообороны для экипажей боевой техники, а также для спецподразделений армии и правоохранительных органов.

