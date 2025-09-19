«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 сентября 2025 в 14:07

В Совфеде рассказали о стратегическом оружии будущего на вооружении ВС РФ

Сенатор Рогозин назвал комплекс «Сармат» настоящим инженерным чудом

«Сармат» «Сармат» Фото: Michael/CC BY 3.0/wikimedia.org

Большие разгонная и полетная скорости межконтинентального баллистического комплекса «Сармат» делают его неуязвимым для систем ПРО противника, сказал NEWS.ru сенатор, начальник Центра специального назначения «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин. По его словам, «Сармат» обеспечит систему российского ядерного сдерживания на ближайшие 30–40 лет.

«Сармат» представляет собой уникальное оружие и настоящее инженерное чудо. Его характеристики позволяют ему нести широкий спектр боеголовок разной мощности и назначения. Мощь этой ракеты такова, что свой активный участок она преодолевает значительно быстрее, чем стоящая на вооружении РВСН тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Воевода». Это значит, что современные и перспективные системы ПРО просто не успеют среагировать на выход «Сармата» в космическое пространство, а перехватить его на дальней траектории и вовсе нереально, — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что «Сармат» — это в первую очередь гарантия того, что Россия способна нанести потенциальным противникам неприемлемый ущерб. По словам сенатора, уже этот факт удерживает их от атаки.

США в ближайшие десятилетия не смогут создать ничего, что могло бы поставить под сомнение наши возможности, — заключил Рогозин.

Ранее сообщалось, что западные страны принципиально раскручивают истерию из-за российского ракетного комплекса «Орешник». Таким образом они пытаются обосновать увеличение расходов на поддержку Украины.

