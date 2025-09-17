Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»

Западные страны принципиально раскручивают истерию из-за российского ракетного комплекса «Орешник», сказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, таким образом они пытаются обосновать увеличение расходов на поддержку Украины.

Основная цель именно в том, чтобы увеличить военные расходы, причем не столько против «российской угрозы», сколько на поддержку Украины. При этом аргументы, навязанные европейскому обывателю, уже перестают работать. Люди не хотят тратиться на Украину, жертвовать социальными благами, — пояснил эксперт.

По его словам, ситуацию пытались нагнетать и вокруг учений «Запад-2025» в Белоруссии. Однако западной пропаганде было не за что зацепиться, пока не стало известно, что в рамках маневров было отработано развертывание «Орешника».

Сами учения были значительно меньше, чем раньше, и западные наблюдатели там присутствовали, поэтому ухватиться западной пропаганде оказалось особо не за что. Вот тут «Орешник» и подвернулся. Теперь за рубежом по этому поводу шумят, мол, готовится ядерный удар и так далее, — пояснил Козюлин.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии отметили неадекватную реакцию Польши на учения «Запад-2025». Варшава, обвиняя Минск и Москву в агрессивных настроениях и провокации конфликта на границе из-за маневров, сама провела учения гораздо большего масштаба и ближе к границе.