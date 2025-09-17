Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 17:40

Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»

Военэксперт Козюлин: истерика Запада из-за «Орешника» связана с деньгами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Западные страны принципиально раскручивают истерию из-за российского ракетного комплекса «Орешник», сказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, таким образом они пытаются обосновать увеличение расходов на поддержку Украины.

Основная цель именно в том, чтобы увеличить военные расходы, причем не столько против «российской угрозы», сколько на поддержку Украины. При этом аргументы, навязанные европейскому обывателю, уже перестают работать. Люди не хотят тратиться на Украину, жертвовать социальными благами, — пояснил эксперт.

По его словам, ситуацию пытались нагнетать и вокруг учений «Запад-2025» в Белоруссии. Однако западной пропаганде было не за что зацепиться, пока не стало известно, что в рамках маневров было отработано развертывание «Орешника».

Сами учения были значительно меньше, чем раньше, и западные наблюдатели там присутствовали, поэтому ухватиться западной пропаганде оказалось особо не за что. Вот тут «Орешник» и подвернулся. Теперь за рубежом по этому поводу шумят, мол, готовится ядерный удар и так далее, — пояснил Козюлин.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии отметили неадекватную реакцию Польши на учения «Запад-2025». Варшава, обвиняя Минск и Москву в агрессивных настроениях и провокации конфликта на границе из-за маневров, сама провела учения гораздо большего масштаба и ближе к границе.

военные учения
ракета «Орешник»
гиперзвуковое оружие
Россия
Белоруссия
Европа
Украина
СВО
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Почему сентябрьский виноград самый полезный? Узнайте тут!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.