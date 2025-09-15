В Белоруссии отметили неадекватную реакцию Польши на учения «Запад-2025»

Польша, обвиняя Минск и Москву в агрессивных настроениях и провокации конфликта на границе из-за учений «Запад-2025», сама провела учения гораздо большего масштаба и ближе к границе, сказал NEWS.ru помощник министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко. Он отметил, что еще в декабре 2024 года все 56 государств ОБСЕ были уведомлены об оборонительном характере учений «Запад-2025» и о параметрах учений, а затем масштаб «Запада-2025» был уменьшен ради демонстрации оборонительного характера маневров.

Ожидаемо на Западе поднялась истерия и необоснованные обвинения в якобы агрессивности учений и подготовке к вооруженному конфликту со странами Запада. <...> В апреле был переработан замысел учений и практически вдвое сокращено участие личного состава войск и военной техники, все мероприятия перенесены вглубь территории Республики Беларусь. После этого, на наш взгляд, контрпродуктивно и нелогично, Польша заявила о проведении учения «Железный защитник — 25» численностью до 30 тысяч человек, — сказал Ревенко.

Он отметил, что численность российских и белорусских военных на «Западе-2025» составила всего семь тысяч человек, к тому же основная фаза совместных учений проходила в 150 км от границы с Польшей. Польские же маневры проводились всего в 15 км от границы.

Ранее в Минобороны Белоруссии указали, что учения «Запад-2025» являются беспрецедентно открытыми и прозрачными. Помощник главы ведомства по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко назвал обвинения со стороны других стран необоснованными.