Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 17:07

В Белоруссии отметили неадекватную реакцию Польши на учения «Запад-2025»

Генерал Ревенко: Польша агрессивно и неадекватно отвечает на учения «Запад-2025»

Учения «Запад-2025» Учения «Запад-2025» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Польша, обвиняя Минск и Москву в агрессивных настроениях и провокации конфликта на границе из-за учений «Запад-2025», сама провела учения гораздо большего масштаба и ближе к границе, сказал NEWS.ru помощник министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко. Он отметил, что еще в декабре 2024 года все 56 государств ОБСЕ были уведомлены об оборонительном характере учений «Запад-2025» и о параметрах учений, а затем масштаб «Запада-2025» был уменьшен ради демонстрации оборонительного характера маневров.

Ожидаемо на Западе поднялась истерия и необоснованные обвинения в якобы агрессивности учений и подготовке к вооруженному конфликту со странами Запада. <...> В апреле был переработан замысел учений и практически вдвое сокращено участие личного состава войск и военной техники, все мероприятия перенесены вглубь территории Республики Беларусь. После этого, на наш взгляд, контрпродуктивно и нелогично, Польша заявила о проведении учения «Железный защитник — 25» численностью до 30 тысяч человек, — сказал Ревенко.

Он отметил, что численность российских и белорусских военных на «Западе-2025» составила всего семь тысяч человек, к тому же основная фаза совместных учений проходила в 150 км от границы с Польшей. Польские же маневры проводились всего в 15 км от границы.

Ранее в Минобороны Белоруссии указали, что учения «Запад-2025» являются беспрецедентно открытыми и прозрачными. Помощник главы ведомства по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко назвал обвинения со стороны других стран необоснованными.

военные учения
Запад
Белоруссия
Россия
ВС РФ
маневры
Польша
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.