05 ноября 2025 в 01:06

Путин назвал сроки поставки систем с ракетой «Сармат» на боевое дежурство

Путин: системы с ракетой «Сармат» встанут на боевое дежурство в 2026 году

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в ВС РФ уже в 2026 году, заявил на торжественной церемонии награждения в Кремле разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» президент РФ Владимир Путин. По его словам, в этом году она будет поставлена на опытно-боевое дежурство.

В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем — уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», — отметил президент.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что Запад опасается российских ракет «Сармат» из-за их высокой скорости. Он пояснил, что боеприпасы практически неуязвимы для современных систем противоракетной обороны.

Тем временем британское издание Express информировало, что испытания российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон» вызвали обеспокоенность в западных странах. По данным журналистов, новое оружие обладает уникальными характеристиками, вызывающими тревогу.

Между тем военный эксперт Александр Артамонов рассказал, что «Посейдон» способен поражать цели, вызывая разрушительные волны. Торпеда обладает такой скоростью, что ее невозможно остановить во время движения, констатировал он.

Владимир Путин
ракеты
Сармат
Россия
