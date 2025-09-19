«Интервидение-2025»
Военэксперт Леонков: Запад боится ракет «Сармат» из-за их неуловимости

Запад боится российских ракет «Сармат» из-за скорости их полета, сказал NEWS.ru военный эксперт редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, боеприпасы фактически недосягаемы даже для самых современных систем противоракетной обороны.

Особенность РС-28 «Сармат» заключается в том, что ракета была создана на основе российской технологии управляемого гиперзвука. При этом предусматривалось, что первоначальный ее старт из шахты должен быть настолько быстрым, чтобы системы ПРО, которые США могут подвинуть к нашим берегам, не смогли бы ее перехватить, — до тех пор, пока она не выйдет на такие высоты, где перехват уже бесполезен, — пояснил Леонков.

За счет особенностей запуска ракета преодолевает максимальное расстояние до цели вдвое быстрее другой межконтинентальной баллистической ракеты на вооружении ВС РФ — «Воевода», подчеркнул эксперт. Однако у «Сармата» есть еще одна важная характеристика.

Боеголовки этого комплекса маневрируют, и перехватить их на конечном участке невозможно. За счет этого мы убрали из ракеты так называемые ложные боеголовки, которые летели наравне с настоящими. Например, в «Воеводе» половина боеголовок — ложные, чтобы запутать ПРО противника. А в «Сармате» все боеголовки с реальным зарядом, и они все со стопроцентной гарантией достигают цели, — указал собеседник.

Ранее сообщалось, что западные страны принципиально раскручивают истерию из-за российского ракетного комплекса «Орешник». Таким образом они стараются обосновать увеличение расходов на поддержку Украины.

