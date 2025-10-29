Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 16:43

Раскрыты возможности ожидаемой на боевом дежурстве ракеты «Сармат»

Военэксперт Сивков: одна ракета «Сармат» уничтожит Париж и Берлин одновременно

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования ‭«Сармат» Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования ‭«Сармат» Фото: РИА Новости

Ракетный комплекс «Сармат» обладает разрушительной мощностью, достаточной для одновременного уничтожения Парижа и Берлина, заявил NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, радиус действия ракеты охватывает весь земной шар.

Ракета «Сармат» предназначена для нанесения ядерных ударов по территории противника и полного физического уничтожения. Учитывая, что ее дальность в 18 тысяч километров — это глобальное оружие, которое позволяет с территории России поразить любую точку планеты. От Украины мало что останется. Одна такая ракета может уничтожить одновременно Париж, Берлин и Рим, а также немцев как нацию и Германию как государство, — высказался Сивков.

Он уточнил, что «Сармат» одной ракетой способен ликвидировать около 10–15 млн американцев благодаря своим боевым частям, каждая из которых обладает мощностью почти в мегатонну. Также, по словам военэксперта, этот ракетный комплекс может быть использован для нанесения удара по сейсмоактивным зонам.

Есть разные оценки размеров грунта над Йеллоустоуном: одни оценивают его в четыре километра, другие — в 12, но значения это не имеет. Боевая часть в тротиловом эквиваленте в несколько десятков мегатонн создает воронку глубиной в несколько сотен метров. Если этого будет недостаточно, можно запустить несколько «Сарматов», которые разбудят вулкан. Это будет равносильно взрыву супервулкана Тоба, а может, даже и хуже, в результате чего североамериканский континент просто исчезнет с лица земли, — добавил Сивков.

Он подчеркнул, что такого оружия нет ни у одной из стран, кроме России. По словам Сивкова, ракетный комплекс «Орешник» называют оружием Судного дня, но на самом деле таковым станет «Сармат».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Запад опасается российских ракет «Сармат» из-за их высокой скорости. По его словам, боеприпасы практически неуязвимы для современных систем противоракетной обороны.

Сармат
ракеты
Россия
оружие
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
