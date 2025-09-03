Новые дроны и оружие четвертого поколения: что показали на параде в Пекине

Новые дроны и оружие четвертого поколения: что показали на параде в Пекине

В Пекине прошел торжественный парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и победе китайского народа в Войне сопротивления Японии. В этом году гостями торжества стали 26 лидеров зарубежных государств. При этом почетное место на трибуне справа от председателя КНР Си Цзиньпина занял президент России Владимир Путин.

Перед гостями пекинской площади Тяньаньмэнь прошли торжественным маршем 45 парадных расчетов, представивших все виды и рода войск Народно-освободительной армии Китая. Гостям мероприятия продемонстрировали самое лучшее и передовое вооружение, которое есть в распоряжении вооруженных сил КНР.

Так, зрители увидели гиперзвуковые средства противовоздушной и противоракетной обороны, стратегические ракеты, новейшие беспилотные и противобеспилотные аппараты, оружие направленной энергии и новые виды вооружения четвертого поколения. Всего участие в торжестве приняли несколько сотен единиц наземной техники. В воздушной части парада были задействованы более сотни летательных аппаратов различного назначения.

