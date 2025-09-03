Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 08:09

Новые дроны и оружие четвертого поколения: что показали на параде в Пекине

Военный парад в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны Военный парад в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

В Пекине прошел торжественный парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и победе китайского народа в Войне сопротивления Японии. В этом году гостями торжества стали 26 лидеров зарубежных государств. При этом почетное место на трибуне справа от председателя КНР Си Цзиньпина занял президент России Владимир Путин.

Перед гостями пекинской площади Тяньаньмэнь прошли торжественным маршем 45 парадных расчетов, представивших все виды и рода войск Народно-освободительной армии Китая. Гостям мероприятия продемонстрировали самое лучшее и передовое вооружение, которое есть в распоряжении вооруженных сил КНР.

Так, зрители увидели гиперзвуковые средства противовоздушной и противоракетной обороны, стратегические ракеты, новейшие беспилотные и противобеспилотные аппараты, оружие направленной энергии и новые виды вооружения четвертого поколения. Всего участие в торжестве приняли несколько сотен единиц наземной техники. В воздушной части парада были задействованы более сотни летательных аппаратов различного назначения.

Какую именно технику НОАК представила на параде Победы в Пекине — в галерее NEWS.ru.

Фото: kremlin.ru/Синьхуа
Фото: kremlin.ru/Синьхуа
Фото: kremlin.ru/Синьхуа
Фото: kremlin.ru/Синьхуа
Фото: kremlin.ru/Синьхуа
Фото: kremlin.ru/Синьхуа
Фото: kremlin.ru/Синьхуа
Фото: kremlin.ru/Синьхуа
Фото: kremlin.ru/Синьхуа
Фото: kremlin.ru/Синьхуа
Фото: kremlin.ru/Синьхуа
Фото: kremlin.ru/Синьхуа
Фото: Zhang Long/XinHua/Global Look Press
Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press
Фото: Xu Yu/XinHua/Global Look Press
Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press
Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press
Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press
Фото: Li Yibo/XinHua/Global Look Press
Ракета YJ-19
Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
Ядерная ракета DF-5C
Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
