Россия и Китай подписали свыше 20 документов о сотрудничестве Россия и КНР подписали 22 документа о сотрудничестве

В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай были подписаны 22 документа, регулирующие сотрудничество между двумя странами. Полный список опубликован на сайте Кремля. Договоренности касаются атомной энергетики, технологий, науки и здравоохранения.

Также в рамках сотрудничества между ТАСС и Синьхуа была принята Стратегия развития на период с 2026 по 2030 год. Кроме того, были подписаны меморандумы и соглашения с рядом других российских и китайских медиаорганизаций.

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Сбербанк и Университет Цинхуа договорились о совместной работе в области инновационного развития.

Ранее Путин заявил на трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая в Пекине, что Россия активно работает над укреплением отношений с обеими странами. По его словам, сотрудничество должно развиваться в различных направлениях и становиться более насыщенным.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что участие России и Китая в параде Победы символизирует укрепление двусторонних связей. Он отметил, что представители двух стран ежегодно участвуют в торжествах, посвященных Дню Победы, в столицах друг друга.