В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут вместе на параде в честь окончания Второй мировой войны в Пекине, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, политики не разлучатся и на приеме. Ушаков сделал такое заявление исходя из того, что переговоры продолжатся после мероприятий.

Завтра наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, будут вместе на приеме. Мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен в двустороннем плане, — подчеркнул помощник Путина.

Ушаков уточнил, что северокорейский лидер уже прибыл в Китай. Встреча Путина с Ким Чен Ыном, а также парад состоятся в среду, 3 сентября.

Ранее в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине прошли переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры обсудили международные вопросы и прогулялись в местном парке. В резиденции в разные годы остановились более 800 глав государств и высокопоставленных чиновников, включая Михаила Горбачева.