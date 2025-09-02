Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 13:28

В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине

Ушаков: Путин и Ким Чен Ын будут вместе на параде и приеме в Пекине

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын Фото: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/EPA/ТАСС

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут вместе на параде в честь окончания Второй мировой войны в Пекине, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, политики не разлучатся и на приеме. Ушаков сделал такое заявление исходя из того, что переговоры продолжатся после мероприятий.

Завтра наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, будут вместе на приеме. Мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен в двустороннем плане, — подчеркнул помощник Путина.

Ушаков уточнил, что северокорейский лидер уже прибыл в Китай. Встреча Путина с Ким Чен Ыном, а также парад состоятся в среду, 3 сентября.

Ранее в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине прошли переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры обсудили международные вопросы и прогулялись в местном парке. В резиденции в разные годы остановились более 800 глав государств и высокопоставленных чиновников, включая Михаила Горбачева.

Владимир Путин
КНДР
Ким Чен Ын
Юрий Ушаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не только немцы»: общественник раскрыл, кто строил концлагеря для детей
ВСУ пригрозили ответом за погибших на минном поле гражданских под Курском
Россиянин отделался условкой за потасовку с полицейским в аэропорту
Юная королева красоты погибла в ДТП на «дороге смерти»
В России зафиксировали двукратный рост спроса на туры в Китай
Сбежавших из СИЗО на Урале террористов объявили в федеральный розыск
Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября
10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса
В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса
Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями
«Моя личная месть»: убийца Парубия раскрыл свой мотив на суде
В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине
Число жертв сильного землетрясения в Афганистане превысило тысячу
Кнутов объяснил нашумевшую карту Украины с брифинга Герасимова
Раскрыта личность убийцы экс-спикера Верховной рады
Скончалась артистка, на лечение которой собирал деньги Цыганов
Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России
Подросток из Ижевска показал, где хранил рюкзак с бомбой для подрыва завода
«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США
«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.