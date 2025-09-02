Киссинджер, Меркель: кто жил в резиденции «Дяоюйтай», где остановился Путин
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к российским СМИ в резиденции «Дяоюйтай»
Фото: Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС
В государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры обсудили международные и региональные вопросы и вместе прогулялись по территории парка.
Дяоюйтай — это не просто резиденция для встреч, а дворец возрастом более 800 лет, получивший название в любимого способа проведения досуга одного из владык Поднебесной. В эпоху правления династии Цзинь император Чжанцзун построил здесь платформу для ловли рыбы, и с тех пор за резиденцией закрепилось название «императорской рыбалки» (дяоюйтай).
Позднее императору Цинской династии Цяньлуну очень полюбился местный пейзаж, и он сделал Дяоюйтай местом своего постоянного пребывания. В 1958 году в парке началось строительство 19 особняков в разных стилях, а в 1959 году, к 10-й годовщине создания КНР, здесь была открыта государственная резиденция.
По дипломатическим правилам дворцовый комплекс на время визита главы государства становится территорией его страны — именно поэтому на лужайке перед основным зданием 2 сентября взвился президентский штандарт России. Путин уже не впервые останавливается в Дяоюйтай — он также жил здесь во время переговоров в октябре 2023 года. За всю историю резиденция приняла более 800 глав государств и высокопоставленных чиновников, включая Ричарда Никсона, Генри Киссинджера, Михаила Горбачева, Ангелу Меркель, Эммануэля Макрона, а также лидеров стран БРИКС и ШОС.
Генри Киссинджер тайно посетил Китай в преддверии визита президента США Ричарда Никсона в Китай 1972 год
Фото: DPA/TASS/ China Daily
Королева Елизавета II 1986 год
Фото: Anonymous / ASSOCIATED PRESS
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и председатель КНР Ян Шанкунь (справа) во время церемонии проводов из Пекина в Шанхай в резиденции «Дяоюйтай» 1989 год
Фото: Лизунов Юрий, Пахомова Людмила, Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао (слева направо на первом плане) у резиденции «Дяоюйтай» в Пекине 2006 год
Фото: Сергей Жуков /РИА Новости
Дмитрий Медведев и вице-премьер Госсовета КНР У И во время встречи в пекинской резиденции «Дяоюйтай» 2006 год
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Визит госсекретаря США Джона Кери в Китай.Во время встречи в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине 2014 год
Фото: Ng Han Guan / AP
Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Махмуд Ахмадинежад (справа налево по центру) беседуют во время встречи в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине 2012 год
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время встречи в государственной резиденции «Дяоюйтай» 2015 год
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Марк Цукерберк и Джек Ма, 2016 год
Фото: Mark Schiefelbein/AP/TASS
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева направо на первом плане) во время рабочего завтрака в государственной резиденции «Дяоюйтай» 2017 год
Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Генри Киссинджер во время встречи в государственной резиденции «Дяоюйтай» 2016 год
Фото: Yao Dawei/ Zuma\TASS
Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин с супругами 2018 год
Фото: Andy Wong / AP/TASS
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ган (слева направо) во время встречи 2023 год
Фото: Leah Millis/ AP/TASS
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И на пресс-конференции по итогам встречи в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине
Фото: РИА Новости/ МИД РФ