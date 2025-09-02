Киссинджер, Меркель: кто жил в резиденции «Дяоюйтай», где остановился Путин

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к российским СМИ в резиденции «Дяоюйтай»

В государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры обсудили международные и региональные вопросы и вместе прогулялись по территории парка.

Дяоюйтай — это не просто резиденция для встреч, а дворец возрастом более 800 лет, получивший название в любимого способа проведения досуга одного из владык Поднебесной. В эпоху правления династии Цзинь император Чжанцзун построил здесь платформу для ловли рыбы, и с тех пор за резиденцией закрепилось название «императорской рыбалки» (дяоюйтай).

Позднее императору Цинской династии Цяньлуну очень полюбился местный пейзаж, и он сделал Дяоюйтай местом своего постоянного пребывания. В 1958 году в парке началось строительство 19 особняков в разных стилях, а в 1959 году, к 10-й годовщине создания КНР, здесь была открыта государственная резиденция.

По дипломатическим правилам дворцовый комплекс на время визита главы государства становится территорией его страны — именно поэтому на лужайке перед основным зданием 2 сентября взвился президентский штандарт России. Путин уже не впервые останавливается в Дяоюйтай — он также жил здесь во время переговоров в октябре 2023 года. За всю историю резиденция приняла более 800 глав государств и высокопоставленных чиновников, включая Ричарда Никсона, Генри Киссинджера, Михаила Горбачева, Ангелу Меркель, Эммануэля Макрона, а также лидеров стран БРИКС и ШОС.

