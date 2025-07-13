В КНР намерены вывести ШОС на новый уровень вместе с Россией

В КНР намерены вывести ШОС на новый уровень вместе с Россией Глава МИД Китая заявил о готовности вывести ШОС на новый уровень вместе с РФ

Китай готов вместе с Россией и другими странами вывести Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на новый уровень, заявил глава МИД КНР Ван И. Сообщение об итогах встречи министра с российским коллегой Сергеем Лавровым опубликовано на сайте ведомства. По словам Ван И, российско-китайские отношения являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически ценными отношениями между крупными странами в современном мире.

Мы готовы работать с Россией и другими государствами-членами над подготовкой саммита в Тяньцзине, планированием будущих направлений развития, налаживанием сотрудничества в различных областях и продвижением строительства ШОС на новый уровень, — отметил Ван И.

Министр подчеркнул, что ШОС является ключевой платформой, где страны глобального Юга могут продвигать стратегическое сотрудничество, принципы многосторонности и практического взаимодействия. Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по таким вопросам, как Корейский полуостров, украинский кризис и иранская ядерная проблема.

Ранее сообщалось, что встреча министров иностранных дел России и Китая проходила в Китае. Переговоры состоялись в государственной резиденции «Дяоюйтай». Первая часть беседы прошла в неформальной обстановке за чаепитием в беседке.