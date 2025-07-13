У Лаврова начались важные переговоры в Китае Лавров и Ван И проводят переговоры в Пекине

В Пекине проходит встреча министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Telegram-канале. Переговоры начались в государственной резиденции «Дяоюйтай».

Первая часть беседы прошла в неформальной обстановке за чаепитием в беседке. После неофициальной части дипломаты продолжат обсуждение вопросов в ходе рабочего ужина.

До этого представитель МИД России сообщала, что в ходе переговоров в Куала-Лумпуре между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио центральной темой обсуждения стал украинский кризис. По ее словам, в так называемом «новом подходе» интриги нет.

Ранее Лавров заявил о совместных усилиях России и Северной Кореи по противодействию политике западных государств. По его мнению, эти страны стремятся установить контроль НАТО над Евразийским континентом. Министр подчеркнул, что Москва и Пхеньян вместе отстаивают правду в борьбе против лжи. Лавров выразил общую позицию, что Евразия не должна превращаться в зону исключительного влияния Североатлантического альянса.