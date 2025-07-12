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12 июля 2025 в 16:52

Лавров заявил о совместной борьбе России и КНДР против одного плана НАТО

Лавров: Россия и КНДР борются с превращением Евразии в вотчину НАТО

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: МИД РФ

Россия и Северная Корея сообща борются против действий западных стран, направленных на превращение Евразии в вотчину НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ТАСС. По его словам, зло должно отступить.

Это еще и совместная борьба за правду против лжи. За то, чтобы наш огромный прекрасный Евразийский континент не был превращен в вотчину НАТО, которая явно стремится распространить свое влияние на все евразийское пространство. <...> И мы, и наши корейские друзья хотим, чтобы зло отступило, — сказал Лавров.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел России отметил, что все необходимые выводы были сделаны властями КНДР еще до того, как США и Израиль атаковали Иран. По его словам, российское руководство прекрасно понимает причины развития северокорейской ядерной программы и уважает подобную деятельность.

Также глава МИД России заявил, что у Москвы не было причин отказываться от помощи, предложенной Пхеньяном, в рамках СВО. По его словам, северокорейские власти сами определяют формы поддержки в сфере стратегического партнерства.

Сергей Лавров
Россия
Северная Корея
Евразия
НАТО
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