Лавров обозначил отношение России к ядерной программе Северной Кореи

Власти Северной Кореи сделали необходимые выводы задолго до того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану, передает заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова пресс-служба МИД. По его словам, сказанным по итогам встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане, Москва понимает причины развития Пхеньяном ядерной программы.

Руководство Корейской Народно-Демократической Республики соответствующие выводы сделало задолго до израильско-американских ударов по Исламской Республике Иран. <...> Мы уважаем действия КНДР, мы понимаем причины, по которым они осуществляют свою ядерную программу, — сказал глава МИД РФ.

Ранее Лавров назвал «непобедимым братством» отношения между Россией и Северной Кореей. Именно таким определением изначально охарактеризовали власти КНДР подписанный двумя государствами базовый стратегический договор, напомнил министр. По его словам, эта оценка получила зримое подтверждение в ходе боевых действий на территории Курской области.

Кроме того, Цой Сон Хи заявила о безоговорочной поддержке Пхеньяном политики Москвы в сфере обеспечения защиты суверенитета РФ. КНДР придерживается приверженности стратегическому партнерству с Россией, добавила она.