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12 июля 2025 в 09:28

Пхеньян пообещал Москве безоговорочную поддержку в одном вопросе

КНДР пообещала России безоговорочную поддержку по защите ее суверенитета

Цой Сон Хи Цой Сон Хи Фото: MOD Russia/Global Look Press

КНДР будет безоговорочно поддерживать политику России в вопросе защиты суверенитета, заявила министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи. По ее словам, Пхеньян сохраняет приверженность стратегическому сотрудничеству с Москвой, передает ТАСС.

Стратегический выбор и воля правительства КНДР — отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов, — подчеркнула Цой Сон Хи.

Глава МИД отметила, что визит в страну министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова говорит о намерении российской стороны укрепить стратегический диалог с КНДР. Она также добавила, что отношения Москвы и Пхеньяна вышли на уровень прочного партнерства.

Участие боевых поздравлений вооруженных сил КНДР в операции по освобождению Курского региона ярко свидетельствует о самом высоком уровне нашего сотрудничества и стало важным историческим событием, которое открыло новую полосу корейско-российского сотрудничества, — сказала Цой Сон Хи.

Лавров на встрече с северокорейским министром заявил, что отношения двух стран можно охарактеризовать как «непобедимое братство». Он отметил, что такое определение было первоначально предложено КНДР при оценке нового базового стратегического договора между двумя государствами.

Северная Корея
КНДР
Сергей Лавров
суверенитет
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