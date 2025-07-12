Пхеньян пообещал Москве безоговорочную поддержку в одном вопросе КНДР пообещала России безоговорочную поддержку по защите ее суверенитета

КНДР будет безоговорочно поддерживать политику России в вопросе защиты суверенитета, заявила министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи. По ее словам, Пхеньян сохраняет приверженность стратегическому сотрудничеству с Москвой, передает ТАСС.

Стратегический выбор и воля правительства КНДР — отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов, — подчеркнула Цой Сон Хи.

Глава МИД отметила, что визит в страну министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова говорит о намерении российской стороны укрепить стратегический диалог с КНДР. Она также добавила, что отношения Москвы и Пхеньяна вышли на уровень прочного партнерства.

Участие боевых поздравлений вооруженных сил КНДР в операции по освобождению Курского региона ярко свидетельствует о самом высоком уровне нашего сотрудничества и стало важным историческим событием, которое открыло новую полосу корейско-российского сотрудничества, — сказала Цой Сон Хи.

Лавров на встрече с северокорейским министром заявил, что отношения двух стран можно охарактеризовать как «непобедимое братство». Он отметил, что такое определение было первоначально предложено КНДР при оценке нового базового стратегического договора между двумя государствами.