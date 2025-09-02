День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 08:09

Глава «Газпрома» анонсировал строительство «Силы Сибири-2»

Миллер: в Китае подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2»

Алексей Миллер Алексей Миллер Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Китае подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», а также транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток», заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, которые приводит ТАСС, благодаря проекту РФ сможет поставлять Монголии 50 млрд кубометров газа в год.

Сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток», — сказал Миллер.

Ранее седьмой трехсторонний саммит лидеров России, Китая и Монголии и лидера Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнаагийном Хурэлсухом прошел в стенах Дома народных собраний в Пекине. Президента РФ сопровождали, в том числе глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

До этого стало известно, что газовый холдинг «Газпром» установил новые рекорды по суточным объемам поставок газа на внутренний рынок. В течение последних дней августа компания обновила исторические максимумы для летнего периода. В частности, 27 августа российским потребителям было поставлено 719,1 млн кубометров газа.

