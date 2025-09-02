День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 06:08

Путин в Пекине начал встречу с лидерами Китая и Монголии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Седьмой трехсторонний саммит лидеров России, Китая и Монголии и лидера Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнаагийном Хурэлсухомначался в стенах Дома народных собраний в Пекине, передает пресс-служба Кремля. Президента РФ Владимира Путина сопровождают, в том числе глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Также на встрече присутствуют чрезвычайный и полномочный посол Игорь Моргулов, глава Минприроды Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко, главы «Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин.

Президент РФ прилетел в аэропорт Биньхай города Тяньцзинь 31 августа. У трапа его самолета развернули красную дорожку, а почетный караул в парадной форме выстроился в шеренгу. Ожидается, что визит российского лидера в Китай продлится четыре дня.

Ранее Путин назвал китайского председателя Си Цзиньпина своим другом. Он подчеркнул, что майский визит его коллеги в Москву прошел с большим успехом и имел важное символическое значение. Глава государства напомнил, что поездка была приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, президент выделил намерение России и Китая продолжать тесное взаимодействие. В Пекине это расценили как прямое опровержение западных заявлений о том, что союз двух стран якобы строится лишь под давлением санкций. Далее глава государства сообщил, что товарооборот между Москвой и Пекином вышел на рекордные уровни, а расчеты ведутся в основном в национальных валютах.

Путин в Пекине начал встречу с лидерами Китая и Монголии
