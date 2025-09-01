Путин перед визитом в Китай дал западным странам три ключевых сигнала

Путин перед визитом в Китай дал западным странам три ключевых сигнала Sohu: Путин перед саммитом ШОС указал на прочность партнерства России и Китая

Российский лидер Владимир Путин сделал три многозначительных заявления в преддверии саммита ШОС, который проходит в Китае, пишет издание Sohu. Китайские аналитики назвали такой тренд тревожным сигналом для США и Европы.

Первым пунктом президент выделил намерение России и Китая продолжать тесное взаимодействие. В Пекине это расценили как прямое опровержение западных заявлений о том, что союз двух стран якобы строится лишь под давлением санкций.

Далее глава государства сделал акцент на экономике. Он сообщил, что товарооборот между Москвой и Пекином вышел на рекордные уровни, а расчеты ведутся в основном в национальных валютах.

Кроме того, Путин упомянул позицию Китая, который осуждает дискриминационные ограничения в международной торговле. По его словам, Россия и Китай совместно работают над установлением справедливого мирового порядка.

Ранее советник бывшего президента США Дональда Трампа Питер Наварро раскритиковал внешнюю политику индийского премьера Нарендры Моди. Он выразил недоумение по поводу сотрудничества Моди с Путиным и китайским коллегой Си Цзиньпином. По словам Наварро, от таких связей выигрывают лишь индийские элиты, тогда как простые граждане продолжают страдать.