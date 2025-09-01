Советник Трампа раскритиковал сотрудничество Индии с Россией и Китаем Советник Трампа Наварро возмутился дружбой Моди с Путиным и Си Цзиньпином

Советник президента США Дональда Трампа Питер Наварро возмутился сотрудничеством премьер-министра Индии Нарендры Моди с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что якобы индийские элиты извлекают выгоду из дружбы с Москвой, в то время как обычные граждане «сталкиваются с экономическими трудностями».

Знаете, Моди — отличный лидер. Я не понимаю, зачем он водится с Путиным и Си Цзиньпином, — сказал Наварро.

Ранее стало известно, что Россия и Индия заключили в текущем году ряд новых соглашений в области военно-технического сотрудничества. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что документы, подписанные между странами, касаются сотрудничества в авиационной сфере.

Тем временем Нарендра Моди заявил, что сотрудничество с Россией имеет решающее значение для обеспечения мира и процветания на глобальном уровне. Помимо этого, он охарактеризовал отношения между Москвой и Нью-Дели как «глубокое и всеобъемлющее особо привилегированное и стратегическое партнерство».