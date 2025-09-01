День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 13:42

Советник Трампа раскритиковал сотрудничество Индии с Россией и Китаем

Советник Трампа Наварро возмутился дружбой Моди с Путиным и Си Цзиньпином

Питер Наварро Питер Наварро Фото: Al Drago/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Советник президента США Дональда Трампа Питер Наварро возмутился сотрудничеством премьер-министра Индии Нарендры Моди с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что якобы индийские элиты извлекают выгоду из дружбы с Москвой, в то время как обычные граждане «сталкиваются с экономическими трудностями».

Знаете, Моди — отличный лидер. Я не понимаю, зачем он водится с Путиным и Си Цзиньпином, — сказал Наварро.

Ранее стало известно, что Россия и Индия заключили в текущем году ряд новых соглашений в области военно-технического сотрудничества. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что документы, подписанные между странами, касаются сотрудничества в авиационной сфере.

Тем временем Нарендра Моди заявил, что сотрудничество с Россией имеет решающее значение для обеспечения мира и процветания на глобальном уровне. Помимо этого, он охарактеризовал отношения между Москвой и Нью-Дели как «глубокое и всеобъемлющее особо привилегированное и стратегическое партнерство».

Россия
США
Питер Наварро
Нарендра Моди
Владимир Путин
Си Цзиньпин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта причина смерти школьницы на линейке 1 сентября
Кнайсль объяснила, что Трамп понял в разговоре с Путиным на Аляске
Песков опроверг слухи о причастности России к скандалу с фон дер Ляйен
Сотрудников ТЦК на Украине обязали носить нагрудные видеорегистраторы
Специалист по протоколу оценил поездку Моди в машине Путина
В канале СК Башкирии на минуту появился запрещенный стикер
Оверчук раскрыл, кто должен принимать решение о выходе Армении из ЕАЭС
Продажи смартфонов в России показали неожиданный результат перед 1 сентября
Адвокат раскрыл, кого могут оштрафовать за поиск запрещенных данных с VPN
В России рассказали о бегстве ВСУ под натиском армии РФ у Северска
Мужчина убил туристку и после этого спрятал ее тело в отеле
Губерниев и Буланова признались, как их дразнили в школе
Россиян предупредили о неожиданной проблеме при снятии наличных
МИД Азербайджана: ОБСЕ закрыла Минскую группу по Карабахскому конфликту
В Сеть попали фото сбежавших из СИЗО поджигателей военкомата
Поджигатели военкомата совершили побег из СИЗО в Екатеринбурге
Президент Грузии написал Трампу открытое письмо о своем разочаровании
Вице-премьер России оценил переговоры лидеров РФ и Индии
Психолог рассказал, как ненавязчиво подготовить ребенка к школе
Известная ведущая Селеста Уилсон умерла в 42 года
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.