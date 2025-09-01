День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 13:26

Россия и Индия подписали новые контракты в оборонной сфере

Директор ФСВТС: Россия и Индия заключили в 2025 году новые контракты по авиации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российская Федерация и Республика Индия заключили в текущем году ряд новых соглашений в области военно-технического сотрудничества, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на полях саммита Шанхайской организации содружества. Документы, подписанные между странами, касаются сотрудничества в авиационной сфере, передает ТАСС.

Индия — наш хороший и стратегический партнер с большим объемом портфеля заказов. Несколько контрактов мы подписали в этом году, они касаются авиационной тематики, — сказал Шугаев.

Глава ФСВТС также отметил, что российская сторона уделяет особое внимание выполнению заявок индийских партнеров на поставки различных видов боеприпасов. Несмотря на высокую загрузку в рамках выполнения гособоронзаказа, Москва стремится удовлетворять потребности Нью-Дели в срочных поставках.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что сотрудничество республики с Россией имеет решающее значение для обеспечения мира и процветания на глобальном уровне. Помимо этого, он охарактеризовал отношения между Москвой и Нью-Дели как «глубокое и всеобъемлющее особо привилегированное и стратегическое партнерство».

Россия
Индия
ФСВТС
контракты
