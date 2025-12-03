Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 09:56

Шугаев заявил о росте числа высокотехнологичных проектов с Индией

Дмитрий Шугаев Дмитрий Шугаев Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Россия и Индия наращивают широкомасштабное взаимодействие в военно-технической сфере с акцентом на высокие технологии и совместное производство, заявил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев в комментарии ТАСС. Он отметил, что доля высокотехнологичных совместных проектов между странами увеличивается ежегодно.

В области военно-технического сотрудничества Россия идет на широкомасштабное взаимодействие с Индией в сфере высоких технологий и традиционно предлагает новейшие образцы вооружения и военной техники, — говорится в заявлении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит дружественную позицию Индии, сохраняемую несмотря на попытки третьих стран воспрепятствовать их торговому партнерству. По его информации, в ходе предстоящего визита в Нью-Дели президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Кроме того, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев заявил о возможности налаживания российско-индийского партнерства в области гражданских беспилотных технологий. Он подчеркнул, что это направление в России развивается успешно.

