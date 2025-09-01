Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

Моди рассказал о важности российско-индийского сотрудничества Моди: российско-индийское сотрудничество играет важную роль для глобального мира

Сотрудничество между Россией и Индией имеет решающее значение для обеспечения мира и процветания на глобальном уровне, отметил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это заявление было сделано на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Даже в самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания, — прокомментировал Моди.

Помимо этого, глава правительства Индии охарактеризовал отношения между Москвой и Нью-Дели как «глубокое и всеобъемлющее особо привилегированное и стратегическое партнерство».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Моди провели личную беседу перед началом двусторонних переговоров. Переговоры состоялись перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Тяньцзине. Лидеры прибыли на место встречи на автомобилях российского лидера Aurus.