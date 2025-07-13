Стало известно, какие темы Лавров и Ван И обсуждали в Пекине Лавров и Ван И поговорили об отношениях с США и украинском конфликте

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе переговоров в Пекине обсудили отношения с Соединенными Штатами, сообщили в пресс-службе российского ведомства. Кроме того, дипломаты поговорили о перспективах урегулирования конфликта на Украине, ирано-израильском противостоянии и ситуации на Корейском полуострове.

Стороны также обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Были затронуты другие горячие темы, включая ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове, — говорится в сообщении.

Встреча Лаврова и Ван И в Пекине началась днем 13 июля. Как уточнила представитель МИД РФ Мария Захарова, переговоры состоялись в государственной резиденции «Дяоюйтай». Первая часть беседы прошла в неформальной обстановке за чаепитием в беседке.

Ранее в пресс-службе МИД сообщили, что Лавров провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе нее обсуждались двусторонние отношения, а также международная и региональная повестка.