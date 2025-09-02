Бронепоезд лидера КНДР пересек границу Китая

Специальный поезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном пересек китайскую границу и направляется в Пекин, сообщает радиостанция «Голос Кореи». Северокорейская делегация примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

Поезд въехал на территорию Китая рано утром 2 сентября. Известно, что лидера Северной Кореи сопровождают представители руководства партии и правительства страны. В их числе — министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

До этого президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Кортеж главы российского государства приехал в государственную резиденцию Дяоюйтай. Дорога от Тяньцзиня до Пекина заняла примерно час. Путин назвал китайского председателя Си Цзиньпина своим другом. Он подчеркнул, что майский визит его коллеги в Москву прошел с большим успехом и имел важное символическое значение. Глава государства напомнил, что поездка была приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Си Цзиньпин отметил, что участие России и Китая в параде Победы стало доброй традицией. По словам китайского лидера, 9 мая и 3 сентября представители двух стран участвуют в торжествах по случаю Победы в гостях друг у друга.