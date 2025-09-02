День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 09:06

Бронепоезд лидера КНДР пересек границу Китая

Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу Китая на пути в Пекин

Поезд председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына Поезд председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Специальный поезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном пересек китайскую границу и направляется в Пекин, сообщает радиостанция «Голос Кореи». Северокорейская делегация примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

Поезд въехал на территорию Китая рано утром 2 сентября. Известно, что лидера Северной Кореи сопровождают представители руководства партии и правительства страны. В их числе — министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

До этого президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Кортеж главы российского государства приехал в государственную резиденцию Дяоюйтай. Дорога от Тяньцзиня до Пекина заняла примерно час. Путин назвал китайского председателя Си Цзиньпина своим другом. Он подчеркнул, что майский визит его коллеги в Москву прошел с большим успехом и имел важное символическое значение. Глава государства напомнил, что поездка была приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Си Цзиньпин отметил, что участие России и Китая в параде Победы стало доброй традицией. По словам китайского лидера, 9 мая и 3 сентября представители двух стран участвуют в торжествах по случаю Победы в гостях друг у друга.

Ким Чен Ын
КНДР
Китай
бронепоезд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минометы разорвали и закопали разведчиков ВСУ у границы России
Стало известно, на сколько «Сила Сибири — 2» увеличила акции «Газпрома»
В Госдуме предупредили о новом расчете НДПИ
Названа истинная причина Зеленского продолжить украинский конфликт
Два десятка человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Патрушев разоблачил намерения Японии в отношении Курил
Бойцы ВСУ оставили технику и бежали с позиций в Купянске
Еще одна европейская страна планирует признать Палестину
Блогер «Мать орков» оштрафована за ролик о бойцах СВО
Россиянам рассказали, какой напиток сильнее портит зубы
Китай введет безвизовый режим для россиян
Появились кадры допроса подростков-террористов из Ижевска
Названа страна, которая за несколько лет может получить ядерный арсенал
Российские войска «выкуривают» остатки ВСУ из Серебрянского лесничества
Юрист рассказал, как отвечать на хамство в школьных чатах
МИД Украины выразил недовольство резолюцией саммита ШОС
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 2 сентября
В СПЧ назвали возможную причину побега террористов из СИЗО на Урале
Задержаны топ-менеджеры крупнейшей строительной ассоциации России
В Госдуме предложили дать россиянам гарантии в одном вопросе
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.