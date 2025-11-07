Битва за Москву: на Красной площади открылся музей «Город живых историй»

На Красной площади открылся музей «Город живых историй», посвященный легендарному военному параду 7 ноября 1941 года. Его провели в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в разгар битвы за Москву. В начале Великой Отечественной войны линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от столицы.

Новый музей, который будет работать до 9 ноября, включает в себя 10 тематических зон. Экспозиция занимает более 17 тыс. квадратных метров. Посетители выставки узнают о жизни Москвы в годы Великой Отечественной войны. Ее особенностью станут истории ратных династий столицы, посвятивших свою жизнь защите Родины.

Например, на стендах раздела «Операция „Эвакуация“» можно будет увидеть схемы транспортных маршрутов, редкие фотографии, модели автомобилей, трамваев и проездные билеты. В блоке «Московская пресса» представлены тематические печатные издания, агитационные плакаты и личные вещи военкоров. Кроме того, на Красной площади выставлены модели самолетов и танков, элементы аэростатов.

Самые яркие кадры экспонатов музея — в фотогалерее NEWS.ru.