Пенсионер пойдет под суд за призывы ударить по параду Победы в Москве В Крыму арестовали экс-сотрудника СБУ за призывы атаковать Красную площадь БПЛА

Бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, призывавшего атаковать Красную площадь дронами во время парада Победы, арестовали в Керчи, заявили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю. По информации ведомства, мужчина работал на одном из предприятий морского транспорта, передает РИА Новости.

Пенсионер СБУ <...> опубликовал в открытом доступе текстовые комментарии, в которых призывал к нанесению ударов посредством БПЛА по Красной площади во время проведения парада Победы, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Липецкой области задержали четверых подростков в возрасте 14–17 лет, планировавших совершить за деньги диверсию на магистральном нефтепроводе. Несовершеннолетние намеревались использовать самодельное взрывное устройство на участке нефтепродуктопровода «Транснефть — Дружба».

До этого стало известно, что подросток из Мариуполя подозревается в поджоге вышки оператора связи на территории города. Предполагается, что 16-летний юноша искал подработку и вышел на контакт с украинскими спецслужбами. Несовершеннолетнего уже задержали, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.