18 декабря 2025 в 03:14

Флаг Украины сняли со здания МВД одной европейской страны

Idnes: министр Чехии Метнар распорядился снять флаг Украины со здания МВД

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новый министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар распорядился снять флаг Украины со здания ведомства в Праге, передает портал Idnes. Отмечается, что решение было принято вскоре после его назначения на пост.

Флаг был вывешен в знак солидарности с Украиной после 24 февраля 2022 года, добавил Метнар. Теперь на здании МВД будут находиться только государственный флаг Чехии и флаг Европейского союза, заключил он.

Ранее премьер-министр республики Андрей Бабиш на заседании комитета по европейским делам палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента сообщил, что Чехия не станет предоставлять «никаких чрезвычайных гарантий» для финансирования Украины. Он подчеркнул, что поддержка Киева со стороны ЕС должна осуществляться только в рамках существующих механизмов, передает агентство ЧТК.

До этого стало известно, что Франция отказалась вкладывать в репарационный кредит для Украины €18 млрд (1,6 трлн рублей) российских активов, замороженных в ее коммерческих банках. Политическая элита заявляет о поддержке самой идеи кредита, но выступает против использования средств из частных банковских учреждений.

Чехия
флаги
Украина
МВД
