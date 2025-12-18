Не только квартира и машина: что еще можно потерять по «схеме Долиной»

Печально известный казус Долиной стал настоящей находкой для аферистов и судебным казусом. При этом схема оказывает на рынок купли-продажи вторичной недвижимости существенное влияние, доля отказов покупателей от сделок заметно увеличилась, отмечают эксперты. Кроме того, комбинация применяется на рынке б/у автомобилей. Какое движимое и недвижимое имущество можно потерять вместе с капиталом, подписав договор купли-продажи, — в материале NEWS.ru.

Что известно о сделке с квартирой Долиной

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой злоумышленников, которые, представившись сотрудниками полиции, предупредили ее о якобы готовящемся мошенничестве с ее недвижимостью. Певицу убедили продать квартиру в жилом комплексе «Ксеньинский» в Хамовниках и перевести вырученные средства вместе с личными сбережениями на «безопасный счет».

Покупательницей недвижимости ценой 112 млн рублей стала мать-одиночка Полина Лурье.

Позже артистка, осознав, что стала жертвой аферистов, отказалась освобождать помещение и обратилась в правоохранительные органы. В результате на квартиру был наложен арест.

В ходе расследования стало известно, что вырученные за квартиру деньги Долина передала «курьеру», после чего их перевели на несколько счетов. Суд постановил вернуть квартиру владелице и взыскал с мошенников 62,7 млн рублей в ее пользу, при этом покупательница недвижимости лишилась права на жилье, не получив назад уплаченные деньги.

16 декабря Верховный суд отменил все решения по делу о квартире Долиной. Речь идет о решениях суда первой инстанции, апелляции и кассации, при рассмотрении которых исполнительница лично не присутствовала.

Слушание Верховного суда по делу о квартире Долиной Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что происходит с рынком вторички после истории с Долиной

Сделки с продажей вторичной недвижимости стали идти дольше, сложнее. Чаще стали запрашиваться дополнительные проверки. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

«Помимо этого, многие стали обращаться в страховые компании за страхованием титула», — отметил он.

По словам эксперта, чаще комбинация разыгрывается с квартирами и частными домами. Земли, дачи, гаражи — эти объекты не столь ликвидны и не так дороги. В мошеннических схемах они участвуют реже.

Как схема влияет на рынок подержанных авто

Схема начала распространяться на рынок подержанных автомобилей.

Так, к примеру, петербуржец Кирилл Ульянов через суд добился возврата своей квартиры и автомобиля, которые он, как утверждается, продал под влиянием злоумышленников. Проданное по «схеме Долиной» имущество было возвращено ему после того, как новый владелец Станислав К. провел в них ремонтные работы.

В разговоре с NEWS.ru автоэксперт Игорь Моржаретто подтвердил увеличение доли отказов по «схеме Долиной», поскольку «сладкая схема активизировала мошенников, дав им заработать на ровном месте».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эксперт подчеркнул, что схема может оказать такое же влияние на авторынок, как и на рынок вторичной недвижимости. Решения же нижестоящих судебных инстанций дали «карт-бланш жуликам», которые почувствовали себя безнаказанными.

Моржаретто порекомендовал при продаже автомобиля заехать в ГАИ и снять его с учета. Также он посоветовал покупать машину не с рук, а через автодилера или знакомых. Впрочем, эксперт добавил, что даже эти варианты не могут быть полностью безопасными.

По его мнению, «схема Долиной» может применяться в отношении любого имущества, связанного с автомобилями. Будь то машино-место на парковке или теплый автомобильный бокс.

Какое еще имущество может подпасть под схему

Под «схему Долиной» может подпасть любое ценное имущество: машины, ювелирные изделия, недвижимость и другие дорогостоящие вещи, так как все это имущество находится в гражданском обороте, объяснил доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Дмитрий Носов.

Весь вопрос в том, по какому основанию сторона сделки пытается признать ее недействительной. Так, Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает возможность признания сделки недействительной по ст. 177 «Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими», ст. 178 «Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения», ст. 179. «Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств», пояснил юрист.

По его словам, бывают ситуации, когда человек под воздействием сильнодействующих лекарств не понимает значения своих действий и не может руководить ими, тогда суд назначает психолого-психиатрическую экспертизу и на основании заключения врачей принимает решение о признании сделки недействительной.

Эксперт также привел в пример вторую ситуацию — когда сторона продавца заключает сделку под влиянием существенного заблуждения или обмана. В деле Долиной сторона истца пыталась признать сделку купли-продажи квартиры недействительной как заключенной под влиянием существенного заблуждения, так как «Лариса Долина думала, что участвует в спецоперации правоохранительных органов, и считала, что после завершения спецоперации сделку по продаже квартиры аннулируют».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как в целом схема отразилась на сделках купли-продажи между гражданами

Дело Долиной показало, что теперь граждане стали более внимательно относиться к процедуре купли-продажи ценного имущества, отмечают юристы.

«В некоторых ситуациях люди стали даже отказываться от сделок, предпочитая немного переждать с их заключением. Особенно это стало видно после получения огласки этого дела. Думаю, что Верховный суд Российской Федерации поступил очень правильно, организовав прямую трансляцию судебного заседания коллегии по гражданским делам 16 декабря», — считает Носов.

Нужно было так сделать, чтобы люди не боялись, добавил он.

Как себя обезопасить от сделок по «схеме Долиной»

Любую гражданско-правовую сделку можно развернуть по «схеме Долиной», рассказал адвокат и правозащитник Александр Карабанов.

Для того чтобы не стать жертвой этих последствий, необходимо соблюдать всю процедурную часть. Для начала следует получить документ о том, что продавец не состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возможно, настоять на дополнительном осмотре у психиатра либо нарколога.

«Лучше всего такие сделки делать под видео, где вы продавцу задаете вопросы относительно процедуры. Все это может помочь в суде доказать вашу чистоплотность и юридическую значимость сделки», — заключил адвокат.

