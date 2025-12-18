Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 00:38

«Волкодав»: Лукашенко описал Путина несколькими словами

Лукашенко назвал Путина политическим «волкодавом» и великим человеком

Президент России Владимир Путин — «волкодав» в политике, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, российский лидер — великий человек, кроме того, обладающий «хорошими человеческими качествами», передает Newsmax.

Нормальный человек. Человеческие качества у него (у Путина — NEWS.ru.) очень хорошие, но в политике — волкодав. Он в политике — великий человек. Давно руководит такой большой страной, поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики, — сказал он.

Ранее Лукашенко подчеркнул, что Владимир Путин желает достижения мира в конфликте на Украине, того же хочет и украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что конфликт нельзя пускать на самотек, поскольку это может кончиться плохо для всего мира. Сейчас самое время урегулировать ситуацию, пока США «серьезно подключились к этому вопросу», считает политик.

До этого спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул доставил в Минск личное послание от президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании президенту Лукашенко. Они выразили признательность белорусской стороне и лично президенту за оказанное гостеприимство американской делегации в республике.

