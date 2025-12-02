Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 16:10

«Максимум выпустить спектакль «Ведьма»: продюсер предрек будущее Долиной

Продюсер Лавров: Долиной стоит выпустить спектакль «Ведьма»

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Концертный директор Сергей Лавров посоветовал певице Ларисе Долиной выпустить спектакль «Ведьма», если она не отдаст деньги покупательнице своей квартиры Полине Лурье. По его словам, которые приводит NEWS.ru, зрители бы пошли на такой спектакль c Долиной, но все же самая здравая идея — вернуть 112 млн рублей покупательнице и перестать быть предметом хейта.

Максимум, что ей останется, — выпустить в Москве спектакль «Ведьма», и народ тогда точно пойдет смотреть на злую ведьму, — сказал Лавров.

Продюсер отметил, что российский народ очень сочувствующий, и зрители сопереживают покупательнице Долиной Полине Лурье, которая после сделки с народной артисткой осталась и без квартиры, и без денег. По его словам, если Долина отдаст Лурье 112 млн рублей, то симпатии народа снова развернутся в ее сторону, публика пойдет на ее концерты и она соберет стадионы.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко сказал, что певице Ларисе Долиной необходимо публично разъяснить свою позицию народу по ситуации вокруг продажи квартиры, чтобы сохранить репутацию. По его мнению, артистке стоит учесть пример коллег, например, народного артиста РФ Филиппа Киркорова, оперативно реагирующего на скандалы.

