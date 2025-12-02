Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 16:14

«По примеру Киркорова»: найден вариант для спасения репутации Долиной

Продюсер Рудченко: Долиной необходимо разъяснить свою позицию перед народом

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певице Ларисе Долиной необходимо публично разъяснить свою позицию народу по ситуации вокруг продажи квартиры, чтобы сохранить репутацию, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, артистке стоит учесть пример коллег, например народного артиста РФ Филиппа Киркорова, оперативно реагировавшего на скандалы.

[Долиной следует поступить] по примеру Киркорова или певицы Лолиты Милявской, участвовавших в «голой» вечеринке. Они моментально записали оправдательные и объяснительные видео. Это было сделано буквально на следующий день. Долина затягивает эту историю, и как бы ситуация не дошла до точки невозврата. Я считаю, что разъяснение своей позиции [народу] необходимо. По-человечески надо относиться к людям. Именно этого ждало большинство населения, а не просто такой позиции, что свое получила и замолчала, — пояснил Рудченко.

Ранее концертный директор Сергей Лавров заявил, что пострадавшая от мошенников Долина могла бы «отбить» стоимость своей квартиры за полтора месяца при условии возвращения 112 млн рублей своей покупательнице Полине Лурье. Он отметил, что при таком повороте событий певицу снова полюбили бы и она собирала бы стадионы.

