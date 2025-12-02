Продюсер раскрыл, за какое время Долина заработала бы на свою квартиру

Продюсер раскрыл, за какое время Долина заработала бы на свою квартиру Продюсер Лавров: Долина могла бы «отбить» 112 млн рублей за 1,5 месяца

Пострадавшая от мошенников Лариса Долина могла бы «отбить» стоимость своей квартиры за полтора месяца при условии, что вернула бы 112 млн рублей своей покупательнице Полине Лурье, сказал NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. Он отметил, что при таком повороте событий Долину снова полюбили бы и она собирала бы стадионы.

Если бы она отдала деньги, народ бы просто побежал на ее концерты. Мне кажется, она бы собирала стадионы и эти бы 100 млн рублей отбила бы за полтора месяца, — сказал Лавров.

Продюсер отметил, что сейчас зрители массово сдают билеты на концерты Долиной, а организаторы боятся с ней сотрудничать. Он предположил, что эта ситуация продлится и артистка продолжит терять заработки.

Лариса Долина ранее продала квартиру в центре Москвы за 112 млн рублей и перевела деньги мошенникам. Суд вынес решение расторгнуть договор купли-продажи и вернуть Долиной квартиру, но при этом проигнорировал двустороннюю реституцию: артистка не должна возвращать своей покупательнице Полине Лурье деньги за недвижимость. Покупательница осталась и без жилья, и без денег.

До этого стало известно, что Ларису Долину в истории с продажей ее квартиры осудили 95% россиян. По итогам опроса Lenta.ru, в котором приняли участие почти 32 тыс. человек, лишь 5% респондентов выбрали вариант «Нет, конечно. Она вернула свое жилье». Остальные 95% отметили, что звезда не имела права на эту квартиру.