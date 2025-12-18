Новый год-2026
Фаза Луны сегодня, 18 декабря: покупаем недвижимость и бережем глаза

Фаза Луны сегодня 18 декабря: делаем кучу дел, бережем глаза, покупаем недвижимость Фаза Луны сегодня 18 декабря: делаем кучу дел, бережем глаза, покупаем недвижимость Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В 08:00 по московскому времени начнутся 28-е лунные сутки. Они завершатся завтра, после начала рабочего дня в столице.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна в этот день находится в полном распоряжении Стрельца. Четвертая, убывающая четверть уже через трое суток завершится новолунием.

Общая характеристика дня

Очень эффективный день, когда удастся переделать множество дел. Ну а поскольку впереди длительные каникулы, не лишним будет постараться решить как можно больше рабочих, домашних и прочих дел. Причем благополучно и быстро решатся даже те вопросы, на которые обычно уходит много времени и нервов.

Здоровье

Сегодня особо уязвимы глаза — следует поберечь их и как можно меньше времени проводить за компьютером и не увлекаться телефоном. Также стоит обратить внимание на уровень давления и состояние сосудов головного мозга.

Природа

Рыбалка не только не принесет улова, но и заставит понервничать. Так что удочки сегодня лучше и вовсе не доставать. Цветоводы и огородники могут заняться выбором посевного материала на следующий сезон. Владельцам домашних животных стоит задуматься о груминге для своих любимцев.

Бизнес и финансы

Неудачный день для принятия решений, особенно кардинальных. Зато сегодня пройдут хорошо любые финансовые сделки, особенно выгодными окажутся те, что связаны с землей или недвижимостью.

Семья и любовь

День не подходит для свадьбы. Партнеры, заключившие союз в этот день, вероятнее всего, быстро охладеют друг к другу, но развестись не смогут в силу обстоятельств.

